Xargay i Jordana, convidades estrella als campus de bàsquet gironins

L'estiu és època de campus esportius. També a Girona ciutat i tota la demarcació. Se'n celebren un munt i de moltes modalitats esportives. Alguns d'aquests compten amb la participació d'esportistes il·lustres. Sense anar gaire lluny, ahir se'n van reunir un parell del món de bàsquet femení professional. Una en actiu, com és el cas de Marta Xargay (jugadora de l'USK Praga), que va visitar el Campus que està celebrant el GEiEG i on va coincidir amb l'actual tècnic de l'Spar Citylift Girona, Èric Surís. I una que tot just acaba de retirar-se, com Noemí Jordana, que va assistir a l'International Summer Camp.