Acord perquè el filial i el juvenil juguin a Santa Cristina d'Aro

El Llagostera va signar ahir un conveni amb l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro pel qual el conjunt gironí podrà disposar del camp municipal per disputar els partits, el filial, el juvenil A i altres equips del futbol base. El pacte va escenificar-se en una trobada davant gairebé uns 200 assistents, entre gent del poble, pares, membres del futbol base en què es van explicar els detalls de l'acord. L'alcalde Xavier Sala; el president del Cristinenc, Jordi Puig, i la presidenta del Llagostera, Isabel Tarragó, van ser els protagonistes de la signatura. El Llagostera va voler agrair «l'aposta entusiasta per l'esport de base, pel futbol i concretament pel nostre club» que ha fet l'Ajuntament de Santa Cristina. Amb aquest moviment cap a Santa Cristina del filial, el juvenil A i altres equips de la base, en principi, queden definits els escenaris on jugaran tots els equips. El primer equip ja va arribar a un acord fa pocs dies amb l'Ajuntament del poble per tornar a Llagostera, després de tres anys jugant a Palamós.