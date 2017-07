Batlle (Palamós juvenil): «És bo voler volar però primer s'ha de caminar i córrer»

«Començarem a treballar al màxim i amb moltes ganes a partir del dia 17 de juliol». En la seva presentació com a nou entrenador del Juvenil A de Lliga Nacional, l'exentrenador de L'Escala,entre d'altres equips, Pitu Batlle, va explicar quina és la seva filosofia. «És bo que la gent vulgui volar, però, primer s'ha de caminar i després córrer». Una de les altres frases de capçalera de Pitu Batlle que va deixar anar a la sala de premsa de l'estadi va ser la següent: «La paraula competir no es pot perdre mai al damunt d'un rectangle de joc».

El substitut de Vicenç Fernández a la banqueta del juvenil palamosí veu la pretemporada com la millor època perquè assoleixi «conceptes tàctics, tècnics i agafi el to físic adequat». Segons Batlle, amb passat al Gironès-Sàbat, entre d'altres, considera «clau» començar bé. «Tenint en compte el potencial dels Barça, Espanyol, Girona, Nàstic, Cornellà, Damm, i no es comença bé es pot pagar». Pel que fa a la plantilla, Batlle explica que hi ha un «85% de l'equip fet, però, tenim molts xicots del juvenil B que faran la pretemporada amb nosaltres i caldrà veure'ls en acció».