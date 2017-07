Ferrer passa ronda a Wimbledon per la lesió del seu rival

David Ferrer va classificar-se ahir per la tercera ronda de Wimbledon després d'imposar-se al belga Steve Darcis, que va abandonar per lesió quan perdia per 3-0 en el primer set. De la seva banda, el serbi Novak Djokovic, segon favorit, va superar el txec Adam Pavlasek per 6-2, 6-2 i 6-1. El seu rival serà el letó Ernest Gulbis, botxí de l'argentí Juan Martín del Potro: 6-4,6-4 i 7-6 (3).