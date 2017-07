El Llagostera fitxa el porter Marcos (Cornellà) i rescindeix Samu Sanjosé

A tres dies de començar la pretemporada, i un cop establert el Municipal com la seu central aquesta temporada, el Llagostera ha posat fil a l'agulla pel que fa a la configuració de la plantilla. Ahir mateix va anunciar el fitxatge del porter Marcos Pérez, fins ara al Cornellà i va rescindir el contracte de Samu Sanjosé, que ha fitxat pel Formentera. Són els primers moviments pensant ja en un equip que disputarà els seus partits al Municipal llagosterenc, un camp de dimensions molt més reduïdes que el Palamós-Costa Brava.

La màxima del Llagostera aquest estiu és la d'abans d'entrar cal deixar sortir. Així, la sacsejada a la plantilla ha estat forta i encara hi podria haver més baixes. No continuen respecte a la temporada passada històrics com Moragón i Masó i tampoc Valentín, Samu Sanjosé, Nando Quesada, Vivancos, Marc Fernández i Rubén Martínez. El club té la porta oberta i no seria d'estranyar que en els propers dies es produïssin més baixes de jugadors amb contracte. I és que els jugadors de característiques més tècniques tindran complicat adaptar-se al terreny de joc del Municipal.

Amb el fitxatge de Marcos, el Llagostera es garanteix un valor segur sota pals. El porter barceloní és un dels clàssics de la categoria i allà on ha jugat sempre ha estat una garantia. A punt de fer 33 anys, Marcos acumula 283 partits a Segona B. Format al planter de l'Espanyol, amb el filial del qual va disputar 3 partits (06-07), Marcos ja defensat també les porteries, sempre a Segona B, del Gramanet (07-08), Gavà (08-10), Badalona (10-15) i Cornellà (15-17). Amb 1,78 m., Marcos és un porter sobri i solvent sota pals i efectiu en el joc aeri. Marcos ha estat titular indiscutible les últimes 6 temporades amb el Badalona i el Cornellà. El barceloní competirà amb Pol Busquets i Juan Flere (Damm) pel lloc de titular. D'altra banda, Maynau tindrà fitxa del primer equip i Tarrenchs, Ferrer, Maymí i Gelmà faran la pretemporada.