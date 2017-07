Michael Robinson va voler revifar un equip de regional empordanès

L'exentrenador de l'Osasuna, Michael Robinson, va ser l'entrenador per uns dies de l'equip de quarta regional de Selva de Mar. El motiu va ser el programa televisiu Caos TV Movistar + que, inspirat amb un xou italià, es dedica a buscar equips de futbol espanyols "caòtics", que "obtinguin uns resultats pèssims" i que "estiguin abocats al desastre".

Robinson anava acompanyat de l'exjugador del Girona, Raúl Ruiz, que també fa de presentador d'aquesta aventura basada en socórrer equips de futbol davant les càmeres de televisió. A banda dels dos presentadors, l'equip de regional selvatà va rebre altres convidats especials. Entre ells l'exporter del Bayer Leverkusen, Andrés Palop, i l'exentrenador de la Selecció Catalana, Sergio González, que van intentar aportar el seu granet de sorra donant consells a l'equip empordanès.

El programa es va emetre el diumenge passat amb l'objectiu d'ajudar als Selvatans, l'equip de Quarta Catalana de la Selva refundat l'estiu del 2006 després d'haver estat quaranta anys al congelador. El programa, que presenta Robinson, treu a la pantalla futbolistes que habitualment no porten nom sobre els dorsals, que no cobren per jugar i que no surten a la televisió. Els presentadors i convidats especials, tot ells estrelles de futbol, dediquen una setmana a ajudar professionalment a jugadors que combinen futbol amb estudis o feina.

A banda d'estrelles, en el programa hi apareix gent del poble opinant sobre l'equip, l'entrenador dels Selvatans i tota la plantilla. Les recomanacions de González al mig del camp, un entrenament a porteria en un camp de gespa amb Palop i xerrades tàctiques als vestidors, són algunes de les seqüències que apareixen en el programa. Juntament amb en Manel, un dels personatges destacats del programa, que combina la portaria de la Selva amb una feina a les 6 del matí pescant gamba vermella.

Un cop gravat el programa, els Selvatans van aconseguir en vuit partits doblar els que havien guanyat durant tota la temporada. Efecte televisiu o no, Robinson va restar importància al seu paper com entrenador en unes declaracions al diari l'Empordà, va dir: "És una il·lusió que et gravin però també et poden entrar nervis. Molts cops hem vist que té un efecte positiu, però també negatiu, perquè els jugadors es posen massa tensos, i és això un al·licient pel rival". Pels de la Selva, però, sembla que l'efecte de les càmeres va ser-los positiu.



Curiositats dels Selvatans

L'equip de regional de la Selva de Mar, a part d'haver estat el focus d'atenció del xou televisiu Caos FC, també té altres particularitats destacables. La primera en podria ser la seva equipació, els de la Selva llueixen una camiseta negra en què ressalta una estelada groga a la part frontal. Altres curiositats són per exemple el nom oficial, mentre abans es deien amb el nom del poble, degut a un equip de barri de Barcelona amb el mateix nom, la Federació Catalana de Futbol els va fer canviar la denominació passant a dir-se Els Selvatans. Una darrera és que, a banda del suport de l'Ajuntament, l'equip reconeix que es manté, gràcies l'organització de festes populars i quines eròtiques. I per acabar, el municipi del Cap de Creus és un dels pocs que encara conserva camp de sorra a la comarca.