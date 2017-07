La «photo finish» confirma el triplet de Marcel Kittel

El gran dominador dels esprints del Tour de França 2017, Marcel Kittel (Quick-Step), no ho ha tingut gens fàcil per emportar-se el seu tercer triomf. I a més, el rival ha estat inesperat.



Edvald Boasson Hagen (Dimension Data), un home ràpid que no és un velocista pur, ha sorprès a tothom lluitant fins a l'últim cop de ronyó amb la bèstia alemanya.



L'arribada ha estat tant igualada que la "photo finish" ha hagut d'aparèixer per esclarir qui era el vencedor de la setena etapa del Tour, disputada entre Troyes i Nuits-Saint-George.





Toujours pas de changement au classement général / @chrisfroome still in yellow before the mountains #TDF2017 pic.twitter.com/7n7jtR4Wi7 — Le Tour de France (@LeTour) 7 de juliol de 2017

Els jutges han donat la victòria aper escassos mil·límetres. D'aquesta manera, el velocista deja acumulai es consolida com el rei de les arribades massives de la Grande Boucle.Els grans candidats a la general han tornat a rodar tranqils i sense novetats. Un dia més,segueix vestint amb el maillot groc de líder.