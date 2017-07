El repartiment d´entrades, una nova polèmica que esquitxa el Barça

La renovació de Leo Messi fins el 2021, notícia esperada per a tots els aficionats del Barça, no ha servit per calmar gaire una setmana moguda en l'entorn blaugrana, sobretot per les últimes polèmiques que estan esquitxant el club. La primera, només fa uns quants dies quan TV3 denunciava irregularitats en el sistema del Seient Lliure. La notícia va obligar a comparèixer el vicepresident Jordi Cardoner per defensar-se. Sense temps gairebé per reaccionar, la cadena tornava a la càrrega, aquest cop destapant que el club hauria incomplert el contracte que té amb els turoperadors en el repartiment d'entrades per als partits que es disputen a l'estadi.

Fa un any, el Barça comunicava als operadors turístics que treballen per l'entitat per omplir l'Estadi amb seguidors no habituals o turistes, que quedavan exclosos dels quarts i semifinals de la Lliga de Campions i també del Clàssic amb el Reial Madrid. Tanmateix, TV3 informava que dos operadors haurien rebut privilegis de l'actual junta directiva. Un d'ells, Futbol and Music, quan va rebre un gran paquet d'entrades per a comercialització de cares al duel amb el Madrid del passat 3 de desembre. Per aquell partit, el Barça va informar que el procés de venda d'entrades s'obria el dia 1 de desembre, però algú va comprar un paquet de 300 entrades i les va protocol·litzar davant de notari el 30 de novembre, un dia abans que els socis no abonats del Barça hi podessin accedir.

A mitja tarda, el club emetia un comunicat en què negava «categoricament» cap mena d'incompliment dels contractes que es tenen amb els operadors turístics amb els quals treballen.