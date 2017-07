Riky Serralunga continuarà una temporada més amb el Lloret

El Lloret es va assegurar ahir la continuïtat d'un dels seus capitans i jugador clau la temporada passada com Riky Serralunga. El migcampista ofensiu va disputar el curs passat 28 dels 34 partits possibles el curs passat i essent el cinquè jugador amb més minuts de la plantilla. Amb Riky renovat, el Lloret ja compta amb 21 futbolistes. D'altra banda, Moha El Amerani, Arnau Terradas i Berna Baldeh que ve del juvenil del Júpiter realitzaran la pretemporada, juntament amb Masegur i Velis, per mirar de convèncer Edu Urdiales per fer-se amb un lloc al primer equip.