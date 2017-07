Sergi Raset explica que l'Olot està «a prop» de tancar el fitxatge de Felipe Sanchón

Felipe Sanchón, tota una institució al Girona, és «a prop» de fitxar per l'Olot. Així mateix ho admetia ahir el secretari tècnic del club de La Garrotxa, Sergi Raset, durant l'assamblea informativa organitzada al Casal Marià, una trobada que va reunir 105 socis. En aquesta, Raset va explicar que el veterà davanter català és un dels objectius per reforçar l'atac de l'equip aquest curs a la Segona Divisió B i que les portures entre totes dues parts són properes. Felipe, de 35 anys, va acabar contracte amb el Girona el passat 30 de juny i estava sense equip a l'espera de trobar un destí perquè la seva intenció era la de continuar jugant.

Més coses es van explicar ahir al Casal Marià. Una altra és que el club ha arribat a un acord amb el central David Escudero per rescindir-li el contracte només un any després d'aterrar a Olot. També es va explicar que l'objectiu de l'entitat per aquesta temporada és arribar als 1.500 socis (actualment n'hi ha uns 1.200). El president Joan Agustí va fer una crida a l'afició, i va assegurar que l'Olot necessita «més socis» i recordar també que la vinent serà una lliga «molt difícil i complicada» en què l'equip necessitarà «el suport» de la seva gent.

Entre altres coses, també es va explicar que el primer partit de pretemporada del sènior femení tindrà lloc el proper 9 d'agost, a partir de dos quarts de set de la tarda, a l'Estadi contra el Barça.



L'afiliació amb el Sant Jaume

Una de les mesures que prendrà el club un cop assolit el retorn a Segona B serà tenir un filial, que serà el Sant Jaume de Llierca, que acaba de pujar a Segona Catalana. Després d'uns quants dies de converses, l'entesa és total i els dos clubs donen per feta l'afiliació. A més a més, segons informava ahir Ràdio Olot, el Sant Jaume ja està treballant de la mà de l'Olot en la planificació de la plantilla i l'escollit per a la banqueta és Jordi Dot. L'osonenc, exjugador de l'Olot, serà l'encarregat de dirigir el nou filial. Amb passat també al Girona, Sabadell, Espanyol B, Manlleu o Terrassa, entre d'altres, realitzava fins ara tasques de futbol de formació al Sant Pere Màrtir. L'entesa amb el Sant Jaume permetrà tenir controlats jugadors de la comarca interessants per un futur poder ajudar el primer equip. I també com un magnífic trampolí per als que finalitzen la seva etapa al juvenil.