Bartomeu assegura que el fitxatge de Verratti pel Barça és gairebé impossible

El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, va assegurar ahir que el seu homònim al París Saint-Germain, Nàsser Al-Khelaïfi, no està interessat a vendre l'italià Marco Verratti, futbolista al qual s'ha relacionat amb el conjunt blaugrana en les últimes setmanes. «Verratti és un jugador que interessa el club i sabem que vol venir al Barça, però el PSG no el vol vendre. El seu president m'ha dit que no vol parlar amb nosaltres, però mai descartem res», va assegurar Bartomeu en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Respecte al número d'altes per a la temporada que ve, el president del Barcelona va explicar que fitxaran «dos o tres jugadors de fora»i pujaran al primer equip «un o dos del filial». «Ens agrada tenir una plantilla del primer equip no molt gran per potenciar els valors dels jugadors que pugen», va recalcar.

El màxim mandatari blaugrana també va referir-se a la renovació de l'argentí Leo Messi fins al 2021 i va reconèixer que li agradaria que «es retirés al Barça», encara que matisant que serà el futbolista qui ho decideixi. Bartomeu no va especificar el sou que tindrà Messi, però va subratllar que serà «una retribució acord amb la seva posició com a millor jugador del món». El club blaugrana té pendent la renovació d'Andrés Iniesta, del qual el president va destacar que «encara li queda futbol» i que compten amb ell. «És un jugador molt important per a nosaltres i tenim ganes que renovi».

Bartomeu també va parlar dels casos judicials que han afectat últimament el club, com l'anomenat 'cas Neymar 2' o l'empresonament del seu amic i expresident Sandro Rosell, i ha fet una crida a la calma. «Els socis del Barça poden estar tranquils, perquè no hi ha cap relació amb aquestes presumptes irregularitats».



Mathieu marxa a l'Sporting

L'Sporting de Portugal va anunciar el fitxatge del defensa francès Jérémy Mathieu per les dues pròximes temporades, després que el Barça rescindís el contracte que mantenia amb el jugador i el deixés marxar al seu nou equip sense cobrar ni un euro. En un comunicat, el club portuguès va detallar que la clàusula de rescissió del francès quedarà fixada en 60 milions d'euros. Mathieu feia dies que entrenava a prova amb l'Sporting, com pas previ a una possible contractació. El defensa, de 33 anys, ha jugat les tres últimes temporades al club blaugrana, d'on va arribar procedent del València.