Calmejane ofereix un autèntic recital i s´imposa en solitari

Lilian Calmejane (Direct Energie) ha ofert un autèntic recital per imposar-se a la vuitena etapa del Tour de França. El jove ciclista francès de 24 anys ha format part d'una nombrosa escapada i ha tocat el cel amb una victòria espectacular en solitari.



Tot i la seva joventut, Calmejane ha estat el més fort dels 46 escapats. Ha lluitat i ha suat de valent per aconseguir un premi que mai no oblidarà, guanyar una etapa al Tour de França. Als últims quilòmetres, el cansament li ha passat factura i ha patit unes rampes a les cames que han fet perillar la victòria.



Tot i l'ensurt, el francès ho ha aconseguit i ha derrotat a companys de fuga tant experimentats com Robert Gesink (Lotto), Serge Pawels (Dimension Data), Nicolas Roche (BMC) o Warren Barguil (Sunweb).





1er Tour et 1ère victoire pour Calmejane ! / 1st Tour and 1st stage win for Calmejane! #TDF2017 pic.twitter.com/eEIpGVjlZ4 — Le Tour de France (@LeTour) 8 de juliol de 2017

Calmejane ha aprofitat l'últim port, el, per llançar un atac en solitari que li ha valgut per obrir forat i plantar-se a la línia d'arribada, ubicada a la Station des Rouses. L'holandès resident a Gironaha entrat en segona posició.Entre els favorits, l'equipha plantejat una etapa molt dura, amb un ritme infernal de la mà de. Els britànics no han deixat agafar temps als 46 escapats i han mantingut la velocitat molt alta. Al moment de la veritat, a l'últim port,. La jornada ha estat dura, de desgast, i demà podria passar factura.Froome, Porte, Contador, Quintana i companyia han aparcat la guerra. Els esperaamb tres ports de muntanya de categoria especial.