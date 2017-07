La gran festa del tennis gironí

Cent anys no es compleixen cada dia. Si s'hi arriba i es fa amb bona salut, és imprescindible celebrar-ho com cal. Així s'ha passat aquests últims mesos el Club Tennis Girona, que ahir tancava els actes del seu centenari per la porta gran, amb un dia ple d'actes. El tennis gironí vivia la seva particular gran festa, posant el colofó amb un sopar de gala al Mas Marroch que va reunir poc menys de mig miler d'assistents.

Un munt d'actes per rematar la festa. Una jornada sense gairebé temps per poder descansar, des de primera hora del matí fins ben entrada la nit. Arrencava amb força, a partir de les 8 i amb la retransmissió en directe del programa de ràdio «El Món a Rac1». Dirigit per Jordi Basté, es va dur a terme des de les instal·lacions del club. Va comptar amb la presència de Carles Montañés, president del CT Girona; també amb Nes Colomer, l'actual soci número 1. A tots ells s'hi van unir tertulians i col·laboradors; i també públic, ja que l'entrada per seguir-lo en directe era totalment gratuïta.

Més activitats. Durant tot el dia es va disputar la fase final del Torneig Joan Puig. La competició, integrada dins dels Oberts de les comarques gironines, està dotat amb 2.000 euros en premis. Va arrencar amb les eliminatòries de quarts de finals.

Ja al vespre, es va inaugurar una escultura de bronze, obra de l'artista vigatana Rosa Serra, que s'ha col·locat al jardí d'entrada del recinte. Serra és una artista reconeguda d'àmbit internacional i que ha treballat a la Suite Olympique, una col·lecció d'un total de 38 escultures de bronze que representen tots els esports olímpics i que estan instal·lades a la seu que el Comitè Olímpic Internacional (COI) té a Lausana, Suïssa. L'escultura que es va descobrir ahir representa la silueta d'un jugador de tennis i està fabricada amb resina i bronze.



Puigdemont, al sopar de gala

La cirereta del pastís, el colofó i el gran final de festa va arribar a la nit. La jornada de celebracions del Centenari del CT Girona es tancava al Mas Marroch, escenari en el qual es va celebrar un sopar de gala que va reunir unes 450 persones. Entre elles, Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya. També hi van ser l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; el president de la Reial Federació Espanyola de Tennis, Miguel Díaz, i el president de la Federació Catalana de Tennis, Jordi Tamayo.

El darrer acte del dia va servir per retre homenatge a diverses personalitats destacades d'aquest esport, com els tennistes Manolo Orantes, Lluís Arrilla i Manolo Santana; aquest últim no hi va poder assistir per diversos compromisos. També van tenir el seu reconeixement els tennistes que el 1967 van inaugurar les actuals instal·lacions del club o tots els campions d'Espanya que ha tingut l'entitat, entre d'altres.

Finalitzaven així ahir els actes del Centenari d'un club, el CT Girona, que actualment compta amb uns 1.400 socis i una escola de formació que gira al voltant dels 300 esportistes. El gironí Pol Toledo, número 400 del rànquing ATP, és el seu màxim exponent internacional.



Semifinals definides

Entre actes i celebracions, les instal·lacions del club celebraven ahir els quarts de final del torneig Joan Puig. Tant al quadre masculí com també al femení van quedar definits tots els partits de semifinals, que es disputaran avui.

Nora Ayala es veurà les cares amb Judit Mas, mentre que Maria Pagès s'enfrontarà a Carla Alonso, tot buscant un lloc per a la final femenina. De la seva banda, al bàndol masculí Jeremias Lima se la jugarà amb Alex Martínez. L'altra semifinal la protagonitzaran Nikita Tatyanin i Ferran Ventura.