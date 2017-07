L'Olot vol arribar a la xifra de 1.500 socis en el seu retorn a Segona B

L'escalfor volcànica de la gent i els aficionats olotins cap al seu equip no cesa sigui quina sigui la categoria en què jugui el seu club. Es va demostrar després del descens de Segona B a Tercera i ara, un any després, han presentat la campanya «Jo sóc de l'Olot» on esperen seguir fidelitzant als olotins i olotines per empènyer un nou projecte a la categoria de plata del futbol estatal.

El passat dijous el club, encapçalat pel president Joan Agustí, va presentar davant els socis al Casal Marià aquesta campanya de captació de socis, la qual ahir se'n van donar a conèixer els preus definitius. El soci general tindrà una quota de 110 euros, amb la que tindrà dret a veure tots els partits de lliga, entre els quals hi haurà duels contra històrics com Mallorca i Elx o derbis gironins davant Llagostera i Peralada. El soci jubilat haurà de pagar 100 euros en general o 130 si vol ser a tribuna. El soci llotja pagarà la quantitat de 340 euros mentre que el protector, 230. El soci solidari, amb discapacitat, pagarà 35 euros pel seu carnet i el soci que vulgui seure a tribuna, 175. Finalment, els nois i noies d'entre 10 i 17 anys pagaran 35 euros pel seu abonament per anar a veure l'Olot.

Amb aquestes xifres, interessantment assequibles per tractar-se de veure tota una temporada partits de Segona Divisió B, l'Olot vol seguir una massa social que ha anat incrementant de manera considerable les últimes temporades i que encara un nou any amb la il·lusió d'arribar a la xifra de 1.500 socis. Tot i que els preus pugen lleugerament respecte la temporada passada el club espera complir amb els objectius i, com ha passat les últimes campanyes, veure un estadi Municipal d'Olot amb més de 1.000 espectadors en la gran majoria dels partits del seu equip.

Si l'altre dia el director esportiu de l'Olot, Sergi Raset, anunciava que el club està negociant l'arribada del davanter Felipe Sanchón, un altre punta, Alberto Toril, podria arribar a la Garrotxa en qualitat de cedit des del Mallorca, rival aquesta temporada.