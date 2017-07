El Palamós presenta el porter Albert Quintans i el mig Fran Ochoa

L'entrenador del Palamós, Vicenç Fernández va destacar del nou porter procedent de l'Olot, Albert Quintanas que «té un bon joc de peus, està atent a l'esquena dels defenses i té caràcter de líder». El porter gironí va expressar la seva satisfacció per poder «defensar els colors del degà de Catalunya» i va assegurar que «perquè arribin els èxits cal bon ambient, bon rotllo i jo intentarè que això passi al vestidor del Palamós».

Per la seva banda, el migcampista Fran Ochoa, que arriba procedent del Terrassa va subratllar que li agrada «sacrificar-me per l'equip i tocar molt la pilota». El nou jugador del degà assegura que «arriba a un gran club per gaudir i fer gaudir a la gent».