Alcaraz renovarà la setmana que ve i té molts números d´anar cedit a l´Almeria

Rubén Alcaraz ultima les seves vacances tot decidint on jugarà la temporada vinent. Ho farà en condició de cedit perquè el Girona, tot i que no el veu suficientment preparat per formar part de la plantilla que debutarà a Primera, considera que no té cabuda a l'equip blanc-i-vermell però sí té encara marge de creixement. Són uns quants els clubs de Segona A que han preguntat per ell i el migcampista, amb el pas dels dies, ha anat fent la seva particular tria. Una de les propostes que més patxoca li fan és la de l'Almeria. El conjunt andalús, amb passat recent a la màxima categoria, no s'ha acabat d'adaptar els últims anys a la divisió de plata i aquest estiu ha decidit, o almenys aquesta és la intenció, fer les coses bé per no patir i mirar, d'una vegada per totes, cap amunt.

Alcaraz creu, o això se li ha fet arribar, que a l'Almeria serà un jugador important i que tindrà la continuïtat que no ha aconseguit trobar durant aquests dos darrers anys a Montilivi. El barceloní necessita participació, acabar d'explotar a Segona A i jugar-hi com a mínim una trentena de partits. Abans de donar el sí definitiu a l'entitat andalusa i de fer les maletes cap allà (les converses estan ben encaminades però no hi ha res tancat, pel que encara hi ha opcions que s'acabi decantant per alguna altra proposta), el jugador vol tancar una altra carpeta que ara mateix té oberta. Es tracta de la seva renovació. Acaba contracte el 30 de juny del 2018 i ni ell, ni tampoc el Girona, volen que quan torni de la cessió es quedi sense equip. Les dues parts no han trigat massa temps a arribar a una entesa i sembla que aquesta propera setmana s'anunciarà la seva ampliació de contracte i el seu destí.