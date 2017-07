La il·lusió del llagosterenc Raúl Ortíz supera totes les barreres

Raúl Ortíz llueix sovint la samarreta del seu ídol Lebron James, de qui diu que «dedica molts esforços per ser dels millors del seu esport, també hi ha l'Stephen Curry, però per mi és el millor de l'NBA». Com l'estrella dels Cleveland Cavaliers, aquest veí de Llagosera de 18 anys va començar a jugar bàsquet des de ben petit, amb 6 anys, tot i que ell ho fa en cadira de rodes per culpa d'una lesió medul·lar. Però això no li ha impedit practicar l'esport que més li agrada, primer a través de la Federació Catalana, i ja fa 3 anys amb l'equip Global Basket de Sabadell. En aquest temps no ha deixat de créixer com a jugador, en el seu cas en la posició de base i aler, fins el punt d'haver anat convocat diverses vegades amb les categories inferiors de la selecció espanyola de la disciplina.

Aquest cap de setmana participa al 6è Campionat Estatal CaixaBanc Escoles de bàsquet en cadira de rodes en edat de promeses que se celebrarà fins avui al Pavelló del Nord de Sabadell on competeixen les seleccions autonòmiques com Madrid, Andalusia i Gran Canaria a més del Zuzenak del País Basc. Ortíz apunta que «el nivell és més baix que el de la lliga, però és una bona oportunitat per tots els jugadors joves que no tenen minuts al llarg de la temporada, i per agafar experiència». Pendents només de la jornada d'avui, els amfitrions es jugaran la medalla de bronze o de plata amb la selecció de Madrid, el que afegeix una nova satisfacció a un any rodó en que s'ha consolidat amb el primer equip del club vallesà amb qui l'any vinent jugarà en la màxima categoria nacional. Alhora de fixar-se objectius, Ortíz assegura que «m'agradaria anar a uns Jocs Paralímpics, i si no podés ser, em conformaria podent estar a un Mundial. Entreno només per intentar aprendre i millorar el màxim possible». L'altra gran repte de Raúl Ortíz és ajudar perquè els esports adaptats tinguin cada vegada més visibilitat. «Estem lluny de la repercussió que ens mereixem, però ja llegeixes més coses al diari i veus alguna notícia a la televisió, posant d'exemple el bàsquet és un esport que val molt a pena».

A punt per noves experiències

Un cop s'acabi el campionat, Ortíz viatjarà a la localitat francesa de Tolouse per concentrar-se amb la selecció de rugbi que participarà al Mundial d'aquest esport en cadira de rodes (a partir del 18 de juliol). Serà el primer cop que Espanya pren part d'aquesta competició, motiu pel qual l'actual seleccionador i menbre del conjunt gironí CB Mifas, Marcelo Moreno, ha reclutat jugadors de bàsquet de diverses entitats per fer l'equip. En el cas d'Ortíz explica que «va sortir la possibilitat d'anar-hi i em va fer molta il·lusió. serà una experiència mot bonica ja que no he jugat mai i hauré d'aprendre totes les normes». Sobre el torneig diu que «en països com Austràlia i França fa dos anys que impulsen aquesta disciplina, i ara a Espanya volen mirar de promocionar-lo, jo no canviaré el basquet però sí tinc ganes de provar-ho».

La competició començarà el 18 de juliol i s'allargarà fins el dia 28, quan es jugarà la final a Perpinyà. Espanya debutarà contra Itàlia en un duel que se celebrarà a la ciutat de Limoux, i en la segona jornada el rival serà el combinat d'Escòcia a Saint-Jory el 24 de juliol.