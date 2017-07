«Tot i l'afiliació amb el Girona, el Peralada seguirà sent el Peralada»

Miquel Llobet accedeix a la presidència del CF Peralada deixant clara la seva identitat com a club i amb orgull i il·lusió per encetar aquesta nova temporada que s'obre pel conjunt de l'Alt Empordà.

Acaba de ser nomenat nou president del Peralada. Com hi arriba al càrrec?

Quan s'estaven jugant les eliminatòries del play-off per pujar a Segona B hi havia dues candidatures que optaven a presidir el Peralada. Jo proposava fer-ne una altra de consens entre totes les parts. És el que s'ha acabat fent. Se'm va proposar ser el president. És un nom que es va posar al damunt de la taula per totes dues bandes.

La seva arribada a la presidència coincideix amb l'aterratge del Peralada a la Segona Divisió B i amb la renovació de l'acord d'afiliació amb el Girona. Com s'encara tot això?

Amb molt optimisme. L'acord amb el Girona és un acord guanyador per totes dues bandes. Per part del Peralada econòmicament és factible, sense perill econòmic pel club. A la vegada el Girona assoleix l'objectiu de tenir un filial a Segona B. Aquí, com l'any passat, el Girona tindrà el control esportiu del club.

A més, es farà visible en la denominació del club perquè a partir d'ara l'equip s'anomenarà Peralada-Girona B.

Sí, però el Peralada seguirà essent el Peralada. No podem dir-ne un canvi de nom perquè no hem perdut la identitat. És un afegitó que representa la unió i l'acord entre els dos clubs, però el Peralada no deixarà de ser el Peralada.

En aquest acord queda clar que el Girona es cuidarà de la part esportiva. I el Peralada?

El Peralada se'n cuida de la resta: del futbol base, de les instal·lacions del club, volem fer algunes obres... De fet, el canvi en la presidència tampoc ha de ser vist com una ruptura de com s'estaven gestionant les coses fins ara. L'antic president, Josep Isern i Just Segura, artífexs de l'acord d'afiliació, en seran vicepresidents. Són dues persones clau pel Peralada.

Ara que el Peralada pujarà a Segona B, què n'espera d'aquesta categoria?

Sabem que és una categoria molt complicada, amb grans despeses. El nostre grup, el tercer, estarà conformat aquest temporada per set equips de Catalunya, set de València, quatre de les Balears i dos d'Aragó. Els àrbitres venen de tota Espanya. Té gairebé les mateixes despeses que la Segona A, però sense els ingressos de televisió i travesses.

Esportivament, l'objectiu és el de mantenir la categoria?

Sí, i tant. El Girona ens portarà els jugadors perquè estiguin amb nosaltres. Molts entrenaran alguns dies amb la primera plantilla. Al Girona també li interessa tenir futbolistes jugant a Segona B per si s'ha de fer el salt a Primera per culpa d'alguna lesió al primer equip. És molt important tenir el filial el més amunt possible i molts clubs de Primera no el tenen a Segona B.

Creu que d'aquesta manera el Peralada ja es pot considerar un referent futbolístic a l'Alt Empordà?

Amb l'acord, el Girona s'obre al territori i això és un encert. Ara mateix som el referent a la comarca i ho dic amb orgull però amb tot el respecte pel Figueres.