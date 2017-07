Valtteri Bottas aconsegueix la segona «pole» de la temporada al GP d'Àustria

La novena prova del Campionat del Món de Fòrmula 1 que avui es disputa al circuit austríac de Red Bull Ring Spielberg es preveu molt igualada, i amb un convidat d'excepció a la lluita pel triomf. El pilot finlandès (Mercedes) Valtteri Bottas sortirà des de la primera plaça de la graella després de ser el més ràpid en els entrenaments oficials per davant de l'alemany Sebastian Vettel (Ferrari) i Lewis Hamilton (Mercdes), que malgrat ser tercer, perdrà cinc llocs per la sanció que la organització de la cursa li va imposar per haver substituit el canvi de marxes. Amb aquest resultat el Bottas aconsegueix la seva segona pole de la temporada i evita que l'actual líder del campionat tingui una carrera plàcida.

Per darrere d'ells el seu compatriota Kimi Raikkonen al volant de Ferrari, l'australià Daniel Riccciardo amb Red Bull i Max Verstappen completaran la segona línia. Amb la sanció a Lewis Hamilton, Sergio Péres pujarà una posició per sortir setè. Carlos Sainz (Toro Rosso) és el millor espanyol situat amb el desè lloc, mentre Fernando Alonso segueix sense trobar solució els problemes mecànics de McLaren Honda. L'asturià es va quedar a les portes d'entrar a l'última ronda i sortirà dotzè amb el principal repte d'intentar competir pels punts. El GP d'Àustria arrencarà a les 14h i centrarà l'atenció en la lluita per la victòria i la possibilitat de Vettel d'agafar distància amb els immediats perseguidors al Mundial.