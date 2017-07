El Barça ultima el fitxatge de Paulinho

La negativa del París Saint Germain a negociar per Marco Verratti ha obligat el Barça a cercar alternatives per reforçar el mig del camp. Dani Ceballos (Betis) sembla haver-se decantat pel Madrid, la qual cosa podria dur el Barça a apostar fort per Paulinho (Guangzhou Evergrande). El conjunt xinès hauria refusat ja una proposta de 20 milions d'euros del club blaugrana pel migcampista internacional brasiler. Tot i això, el Barça confia que les negociacions arribin a bon port. D'altra banda, tot i que fins dimecres l'equip no torna a la feina, Aleix Vidal va ser ahir a la Ciutat Esportiva per començar a treballar.