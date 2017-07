Bon paper del CN Banyoles en el Campionat estatal de promoció

Bon paper del CN Banyoles en el Campionat d'Espanya aleví, infantil i cadet que es va disputar entre divendres i ahir en aigües de l'Estany de Banyoles.

Els banyolins van aconseguir pujar al podi en diverses categories, arribant al calaix més alt l' skiff infantil masculí, amb Andreu Boix, i en doble scull, on van ser primers amb el bot aleví femení tripulat per Afra Casadevall i Laura Ruiz i en el cadet masculí amb la parella formada per Lluís Sala i Martí Vicens. Els banyolins van aconseguir dos argents (doble scull cadet, femení i masculí) i tres medalles de bronze (quatre scull aleví masculí i quatre scull cadet i infantil femení).