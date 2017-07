Bottas fa bona la «pole» i obté el seu segon triomf al Mundial

Valtteri Bottas (Mercedes) va ser el més ràpid ahir a la cursa de Fórmula 1 disputada al circuit austríac d'Spielberg, l'anomenat RedBull Ring, mentre que Sebastian Vettel (Ferrari) acabava en segona posició i aconseguia consolidar el seu lideratge davant el britànic Lewis Hamilton (Mercedes).

La prova d'Àustria va començar accidentada, sobretot per a l'asturià Fernando Alonso (McLaren), que veia com, al primer revolt, el pilot rus de Toro Rosso, Daniil Kvyat, se l'emportava per davant, juntament amb Mas Verstappen (Red Bull). L'altre representant espanyol, el madrileny Carlos Sainz (Toro Rosso), va haver d'acabar abandonant després d'una cursa amb molts problemes amb el seu motor.

En la lluita per les primeres posicions de la cursa, Valtteri Bottas, que sortia des de la primera posició de la graella, va aconseguir mantenir-se al capdavant i aguantar la pressió de Sebastian Vettel, que volia posar-se al capdavant de la carrera per seguir eixamplant distàncies respecte de Hamilton, que sortia des de la vuitena posició.

Bottas va aconseguir mantenir la seva plaça, aguantant la pressió de Vettel i Ricciardo (Red Bull), mentre que Raikkonen aconseguia taponar l'avenç de Lewis Hamilton, relegant-lo a la cinquena posició.

Tots els favorits van entrar només una vegada a tallers, a canviar les rodes i, amb pneumàtics supertous, Sebastian Vettel va començar a retallar distàncies amb el líder de la prova, posant-se a gairebé un segon a manca de quatre voltes per al final. Vettel va arribar a l'estela de Bottas, però no va tenir suficent temps per intentar avançar-lo.

Després d'aquesta cursa, el Mundial de pilots segueix encapçalat per l'alemany de Ferrari, que augmenta, fins a vint punts, el seu avantatge respecte de Lewis Hamiton, segon classificat. En tercer lloc s'hi troba Valtteri Bottas, mentre que el Red Bull de Ricciardo és quart.