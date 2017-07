Esther Guerrero obté la mínima i podrà anar al Mundial de Londres

La mínima ha arribat. Finalment, Esther Guerrero va aconseguir una marca que li permet accedir al Mundial d'Atletisme de Londres, que es disputarà a la capital britànica entre el 4 i el 13 d'agost. Precisament, també ha estat Londres la ciutat en què ahir va aconseguir batre la mínima per tal d'accedir al Mundial (2:01.00) i va aturar el crono a 2:00.96, en una cursa de la Diamond League en la qual va ser la desena classificada. Aquesta marca, a més, representa la seva millor marca personal i estableix un nou rècord de Catalunya.

Guerrero es va mostrar eufòrica després d'haver aconseguit la marca, tot i que va confessar que, tal com havia anat la cursa, no s'esperava haver fet la mínima: «M'he quedat amb una sensació estranya, he corregut fatal. Fatal vol dir que jo estava molt motivada per córrer, però he estat gairebé tota la cursa al carril 2-3. Volia córrer molt ràpid, per dins veia que em frenava, al final he fet molts metres per fora. A manca de 200 metres per al final, he tingut una enganxada amb una aleta que m'ha frenat molt. Al final, haver fet la mínima ha estat una sorpresa».

La banyolina va admetre que es treu un pes de sobre i espera que «a la cursa de Madrid, de divendres que ve, ara que m'he tret la pressió per la mínima, intentaré millorar aquesta marca, la cursa serà més neta».

Després de la fita, l'atleta del New Balance va voler «agrair l'oportunitat de poder participar en una prova de la Diamond League, la lliga més important d'atletisme en àmbit mundial».

A més de Guerrero, també va participar a Londres el palamosí Adel Mechaal (New Balance), que participava a la prova de 3.000 metres i en la qual va ser l'únic atleta capaç d'aguantar l'estrebada final del rei de les llargues distàncies, el britànic Mo Farah. Mechaal va entrar en segona posició, a poc més d'un segon de Farah.

El palamosí, que també té la mínima per participar al Mundial de Londres, està pendent de la resolució del TAS, que ha de dictaminar, el proper 24 de juliol, si podrà competir o no, després que, presumptament, no acudís a tres controls antidopatge. Mechaal competeix, ara mateix, amb un permís cautelar del Tribunal.