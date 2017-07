Joan Jorquera aconsegueix el Català sub-21

El taekwondista rosinc Joan Jorquera va aconseguir, als seus 16 anys, guanyar el Campionat de Catalunya sub-21 en la categoria de major pes, la de -58 quilos. El rosinc va vèncer en la primera ronda l'andorrà Abdul Taouil per superioritat tècnica (23-0), a quarts es va desfer de Joel Jofresa per 14-3, el seu rival a semifinals va abandonar i va superar Rubén Soriano a la final (6-2). Jorquera ara es concentrarà amb la selecció espanyola per preparar l'Europeu júnior.