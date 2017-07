Joan Saubich es desvincula del Barça i abandona l'handbol professional

L'extrem de Sarrià de Ter Joan Saubich ha tancat avui la rescissió de l'any que encara li quedava amb el Barça i, segons el comunicat emès pel club blaugrana, té previst retirar-se de l'esport professional. La temporada passada va marcar 65 gols en 26 partits a la Lliga Asobal. Saubich es va incorporar a les categories de formació blaugranes l´any 2004 i va debutar amb el primer equip a la temporada 2007/08.

El jugador gironí, de 28 anys, va alternar temporades amb el primer equip amb cessions a Osca i un amb breu pas per Logronyo. A la temporada 2013/14 va tornar a Barcelona on va romandre fins a la 15/16, per passar a jugar a l´Aix-en-Provence de la Lliga Francesa.

Retornà al Palau Blaugrana a la temporada 2016/17 i vestint la samarreta blaugrana ha guanyat tots els títols, des de la Champions, la Superglobe i la Lliga Asobal entre d´altres.