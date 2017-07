El Llagostera d´Òscar Álvarez comença avui la pretemporada

El Llagostera comença avui la pretemporada 2017-18 amb la principal novetat a la banqueta. No hi serà Oriol Alsina, l'artífex dels èxits de l'equip els darrers temps, i tècnic del club les últimes 16 temporades que enguany ha fet un pas al costat i ha cedit el testimoni a Òscar Álvarez. El barceloní, segon entrenador els últims anys, agafa les regnes d'un equip que encetarà el segon curs seguit a Segona B després del descens de fa dos anys. La jornada començarà aquest matí amb controls i revisions individuals al Municipal i continuarà a la tarda (2/4 de 7) amb el primer entrenament de la pretemporada.

El conjunt llagosterenc encara té força feina per fer en la configuració de la plantilla tant en matèria de fitxatges com de sortides. Fins ara han arribat Marcos (Cornellà) i Flere (Damm), Ayala (Palamós), Mateu (Júpiter), Moha (Figueres) a més de pujar Maynau del filial. Els joves del filial Maymí, Tarrenchs, Ferrer i Gelmà faran la pretemporada amb el primer equip. D'altra banda, el club està treballant per arribar a un acord amb diversos jugadors amb contracte amb vigor amb qui no compta.