Èpic punt de Nadal i Muller

El luxemburguès Gilles Muller ha guanyat el balear Rafael Nadal a Wimbledon i l'ha fet fora del torneig al derrotar-lo per 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 i 15-13 en quatre hores i 48 minuts, a la cinquena pilota de partit, per arribar als quarts de final, per primera vegada.Muller s'enfrontarà en quarts al croat Marin Cilic, setè favorit, que s'ha desfet de l'espanyol Roberto Bautista, per 6-2, 6-2 i 6-2 en una hora i 41 minuts.El luxemburguès havia vençut a Nadal en la segona ronda de 2005, quan l'espanyol arribava a Londres amb la seva primera corona de Roland Garros.Nadal ha salvat quatre pilotes de partit, dos en el desè joc del cinquè set, i dues en el vintè en un parcial agònic per a tots dos, en què l'espanyol ha disposat de cinc boles de trencament, una al desè tercer i quatre en el dècim novè, que Muller ha salvat amb la seva millor arma, el servei, amb el qual ha anotat 30 serveis directes.