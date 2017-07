El Peralada es convertirà en el sisè equip gironí que competeix a Segona Divisió B

Si no hi ha cap contratemps de darrera hora, el Peralada es convertirà en els propers dies en nou equip de Segona Divisió B. El club alt-empordanès, que, amb la renovació de l'acord d'afiliació amb el Girona passarà a dir-se, si ho aproven els socis en assemblea, Peralada-Girona B va ingressar divendres els 133.000 euros que la Federació Espanyola de Futbol demanava per ocupar la plaça deixada pel Gavà, descendit per impagaments als jugadors.

Un cop validat el pagament, l'últim pas que resta és que la Federació el validi i faci oficial l'ascens administratiu del Peralada. Ho farà després d'una temporada excel·lent, la millor de la història del club, a Tercera Divisió, i d'un play-off d'ascens en què després de desfer-se amb comoditat del Móstoles i el Conquense va veure com el Rápido de Bouzas el deixava sense premi al terreny de joc.

A l'espera de la confirmació oficial de l'ascens, el Peralada es convertirà en el sisè equip gironí que milita a la categoria de bronze. Abans ho havien aconseguit el Girona, el Figueres, el Palamós, el Llagostera i l'Olot.

La temporada passada el Llagostera va ser l'únic gironí a la categoria i només un any després, n'hi haurà tres. Un escenari com l'actual és gairebé inèdit a la història de la Segona B. Per trobar l'últim cop que tres conjunts gironins van militar a la categoria de bronze cal remuntar-se a la temporada 2003-04.

El juny del 2003, el Figueres aconseguia la salvació al play-off de descens davant el Calahorra i s'assegurava la continuïtat a la categoria juntament amb el Palamós que, s'havia salvat sense problemes malgrat que Dimitri Piterman havia fet les maletes cap a Santander a mig curs. A més a més, el Girona havia superat el Benidorm, l'Águilas i el Manacor en una vibrant lligueta d'ascens amb Narcís Julià a la banqueta. Per tant, Figueres, Palamós i Girona es trobaven a Segona B el curs 2003-04. La temporada va ser notable per al Girona, discreta per al Figueres i desastrosa per al Palamós que va perdre la categoria, cuer destacat.

El Figueres es manté al capdavant del rànquing honorífic d'equips gironins amb més campanyes a Segona B. Els altempordanesos en sumen 16 al seu historial en dues etapes (1983-86 i 1993-2006). Rere els unionistes, el Girona n'acumula 13 repartides en més intervals.

El Girona va formar part de la primera temporada de la Segona B, l'any 1977 i s'hi va estar fins el 1980. Després hi va tornar la 1987-88 per consolidar-s'hi un any després i encadenar-hi sis cursos seguits (1989-1995).

L'ascens del 2003 va permetre tornar a veure dos anys futbol de bronze a un Montilivi però es va tornar a caure a Tercera el 2005. El Girona tornaria a Segona B el 2007 en un curs espectacular que els impulsaria a Segona A on s'hi van mantenir 9 cursos fins a l'ascens a Primera. Després d'eliminar el Barakaldo i el Ceuta, els blanc-i-vermells van deixar la Segona B per instal·lar-se a Segona A.

El Llagostera és el tercer equip de la demarcació amb més presència a la categoria de bronze. De la mà d'Oriol Alsina, els llagosterencs hi van ascendir el 2011 i van fer el salt fins i tot a Segona A el 2014. El 2016 van caure-hi de nou i enguany enceten la segona temporada seguida a Segona B. Amb una temporada menys que els blaugranes a la categoria hi ha el Palamós.

El degà del futbol català va militar-hi per primer cop el curs 1988-89 en què va va ascendir a Segona A. El descens esportiu i els impagaments enviarien directament els baixempordanesos de Segona A a Tercera el 1994. El degà tornaria a Segona B la 98-99 i del 2002 al 2004. El penúltim convidat a Segona B ha estat l'Olot que hi va pujar el 2013 i enguany hi tornarà a competir després de l'ascens del curs passat.



Un repte

Serà tot un repte per a un equip que arriba a Segona B gràcies al conveni d'afiliació amb el Girona que li va permetre disposar d'una plantilla d'allò més competitiva el curs passat i que ha ajudat a pagar la quantitat demanada per la Federació per obtenir la plaça.

El nou president Miquel Llobet ha aglutinat en una totes les possibles candidatures a la presidència i d'aquesta manera els antics presidents, Josep Isern i Just Segura passaran a ser vicepresidents. Pendents que l'assemblea de soci aprovi la modificació del nom amb la inclusió de Girona B, el secretari tècnic del Girona i encarregat de fer la plantilla del filial, Ivan Hammouch, ja treballa fa temps en la planificació. La intenció de Hammouch és la de fer una barreja de joves jugadors amb projecció, alguns dels quals arribats a través del Manchester City, amb futbolistes més veterans i contrastats a la categoria.