Richie Porte és el més mal parat d'un dia amb dotze ferits de guerra

L'etapa reina del Tour va ser una de les més dures que es recorden en els últims anys. I no només per l'exigència del recorregut, sinó perquè hi va haver, a més, un gran nombre de caigudes i accidents que van provocar l'abandó d'una dotzena d'integrants de la prova. Els abandonaments més destacats van ser els de Richie Porte (a la foto) després d'una esgarrifosa caiguda baixant el Col du Chat, o el de Geraint Thomas, el primer líder, en caure a la baixada del Col de la Biche.