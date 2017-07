El Bordils obrirà la lliga a Alacant

L'Agustinos d'Alacant serà el primer rival del Bordils en la nova lliga de Divisió d'Honor Plata d'handbol que s'obrirà el cap de setmana del 9/10 de setembre. Un rival que, tot i acabat d'ascendir, s'entreveu molt perillós segons les primeres valoracions del tècnic, Sergi Catarain: «Tenen una molt bona dinàmica, tindran facilitat per fitxar, i estan en una zona, la Comunitat Valenciana, on poc a poc les institucions i els patrocinadors tornen a comprometre's amb l'esport». A més, l'equip haurà d'afrontar un desplaçament «de set o vuit hores» en autocar, amb el desgast que això comportarà. Amb l'ascens de l'Agustinos, Alacant, que als anys 70 havia tingut l'handbol com a esport rei, recupera la plaça a la segona divisió espanyola que fa 11 anys va perdre el desaparegut Costablanca.

Superada la visita a l'Agustinos, el Bordils debutarà a casa el 16 de setembre contra el Sinfín càntabre, descendit la temporada passada de l'Asobal. Un altre os. Catarain considera que «tenen molts jugadors que van estar amb ells el curs passat amb contracte i seran un dels rivals a batre». Per tot plegat el tècnic considera que «tenim un inici de calendari dur» tot i que l'afrontaran «amb la màxima ambició». La Lliga es tancarà el 20 de maig a Nava. Aquesta temporada passaran pel Blanc-i-Verd rivals inèdits com Los Dólmenes d'Antequera, el Lanzarote, el BM Madrid i l'Agustinos.

Sergi Catarain, mentretant, segueix preparant la pretemporada que arrencarà el proper 1 d'agost. De moment, a partir d'avui els jugadors es començaran a sotmetre a les pertinents revisions mèdiques. El nou tècnic explica que «les meves sensacions davant la temporada que ens espera no poden ser més bones. Tothom m'està ajudant i estic molt implicat, com sempre he fet arreu on he estat». L'únic maldecap aquest estiu ha sigut la sortida de quatre jugadors del primer equip (Dalmau Huix, Enric Pedraza, Oriol Masmiquel i Mario Martínez), que es cobrirà amb gent del filial. «No ens tanquem les portes a fer cap fitxatge, si és amb les condicions que imposa el club, però d'entrada no ho preveiem», subratlla. En el cas de Mario Martínez, la sortida es deu a motius professionals i tot i que és molt complicat s'hi està parlant per si pot acabar compaginant feina i esport.

Abans de començar la Lliga, el conjunt gironí ha preparat una pretemporada amb quatre partits amistosos: Dimecres 23 d'agost, Bordils-Salle Montcada (21.30); Divendres 25 d'agost: Bordils-Sant Quirze (21.15); Dimarts 29 d'agost: Bordils-Barça B (20.30) Dissabte 2 de setembre: Bordils-La Roca (19.00)