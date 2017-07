El Llagostera comença a rodar

Gairebé dos mesos després de l'últim partit de lliga, el primer equip del Llagostera va tornar a trepitjar el terreny de joc en el primer entrenament de la temporada 2017-2018. Poc menys de 60 dies on han passat moltes coses, entre d'altres, el pas al costat d'Oriol Alsina per donar el comandament del primer equip a Òscar Álvarez, que s'estrena com a primer entrenador després de tres anys sent la mà dreta d'Alsina.

«La situació canvia, ara tens més responsabilitats i has de prendre més decisions. Havia passat tres anys al costat de l'Oriol i juntament amb les experiències que he tingut durant tota la meva trajectòria tinc les meves idees a l'hora d'entrenar. El cos tècnic no varia gaire, som un grup jove però amb moltes ganes de tirar endavant», va declarar el nou tècnic llagosterenc minuts abans d'iniciar el primer entrenament. Els jugadors es van reunir per primera vegada ahir al matí per a les primeres proves físiques en l'àmbit individual, per fer una valoració de tots els futbolistes després de tots aquests dies de vacances sense entrenar.

La plantilla blaugrana encara està en procés de definició, però els primers dies de mercat s'han caracteritzat per l'arribada de joves futbolistes com Pep Mateu, Moha, Flere o Òscar López, juntament amb la veterania sota pals de Marcos o els joves del filial que, d'entrada, s'han guanyat el dret a fer la pretemporada amb el primer equip. «Fitxar a jugadors joves és una política de club i no tenim cap por per fer-los créixer i que siguin tant importants com els més veterans», assegura Álvarez, que ahir ja va comptar amb les noves incorporacions per començar els entrenaments.

Queda encara feina per fer als despatxos i hi ha jugadors amb contracte en vigor que podrien sortir del club, també, per donar entrada a noves incorporacions. En aquest sentit, el tècnic blaugrana assegurava que «és veritat que tenim un gruix de jugadors amb contracte de l'any passat i poden haver-hi moviments fins a l'últim dia de mercat, s'ha de tenir paciència». Un dels condicionants de les noves incorporacions serà el fet de tornar a jugar al Municipal de Llagostera. «És un factor important el fet de passar de jugar a Palamós a fer-ho a Llagostera. El perfil de jugador que volem incorporar és diferent perquè l'estil de joc també canviarà. Buscarem jugadors que hagin jugat en camps d'aquest estil», recalcava Òscar Álvarez, que al mateix temps reconeixia que aquestes primeres sessions d'entrenaments seran «introductòries» i serviran, sobretot, perquè els jugadors «es vagin coneixent».

Una pretemporada atapeïda

El club va anunciar fins a vuit partits de pretemporada per preparar la competició oficial. El primer serà contra el Figueres a l'Estartit (26 de juliol) i el cap de setmana del 29 i el 30 de juliol jugaran la primera eliminatòria de Copa Catalunya al camp del Júpiter. Després, en dotze dies, disputaran sis amistosos més davant Terrassa, Espanyol B, Cornellà, Hospitalet, Peralada i un altre rival, ja sigui en Copa Catalunya o en amistós, per concretar. D'aquesta acumulació de partits Álvarez assegura que «el jugador prefereix agafar la forma jugant i no entrenant-se, a més, ens servirà per preparar i provar nous sistemes i conceptes».

Òscar López, sota pals

Els gironins van anunciar la incorporació del porter saltenc Òscar López, de 18 anys, cedit per l'Osca. És el tercer porter que arriba després de Marcos i Flere.