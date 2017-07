L'Olot reforça el seu atac amb Alberto Toril, que arriba cedit pel Mallorca

El conjunt garrotxí va anunciar ahir la sisena incorporació per afrontar la propera temporada a Segona Divisió B. Es tracta del davanter balear de 20 anys Alberto Toril, que arriba cedit per una temporada des del Mallorca. El futbolista va jugar la temporada passada cedit als equips bascos de l'Arenas i el Sestao River, mentre que va acabar l'any disputant la promoció d'ascens a Segona Divisió B amb el Poblense. Toril ocuparà una plaça sub-23 i es tracta d'un davanter centre rematador i corcó per a les defenses rivals.



Posse es posa a treballar

L'Olot farà aquest matí el primer entrenament de la temporada. El nou tècnic, l'argentí Martín Posse, tindrà el primer contacte amb tota la plantilla per començar a preparar una nova etapa dels garrotxins a Segona Divisió B. Dotze són els futbolistes que segueixen respecte al bloc que va aconseguir l'ascens, mentre que avui s entrenaran per primera vegada al municipal olotí sis noves incorporacions, inclòs Alberto Toril, tots ells concentrats a les ordres de Posse.

El primer partit de pretemporada de l'Olot serà el proper 22 de juliol al camp de l'Escala.