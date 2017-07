Saubich deixa l'handbol un cop desvinculat del Barça

Joan Saubich deixa l'handbol per preparar el seu futur professional lluny de l'esport. Era una decisió presa «des de fa temps» que s'ha acabat precipitant un any abans, després que el Barça li fes saber que no hi comptava per a aquesta temporada. L'extrem de Sarrià va tancar ahir l'acord per rescindir el contracte i, malgrat tenir sobre la taula «bones ofertes» per seguir competint a l'elit, sobretot a l'estranger, no s'ha fet enrere i se centrarà ara a acabar la carrera d'ADE (Administració i direcció d'empreses). Li falta un any, i podrà afegir aquest títol al que ja té d'INEF.

«He complert l'objectiu que tenia en l'handbol, he jugat al Barça i hi he guanyat títols», recordava ahir el jugador gironí, que va arribar al Palau Blaugrana amb 15 anys. La temporada passada va marcar 65 gols en 26 partits a la Lliga Asobal. Saubich es va incorporar a les categories de formació blaugrana l'any 2004 i va debutar amb el primer equip a la temporada 2007/08, després que Íker Romero li digués a l'aleshores tècnic, Manolo Cadenas, que li donés una oportunitat en un derbi contra el Granollers. És un dels millors records de la seva etapa professional, junt amb els èxits esportius que acumula amb títols de lliga, Copa, Champions i Superglobe. «També hi ha hagut moments durs, com quan aquesta darrera temporada vam caure a les semifinals de la Lliga de Campions», assenyala.

L'extrem de Sarrià, de 27 anys, va alternar temporades amb el primer equip amb cessions a Osca i un amb breu pas per Logronyo. A la temporada 2013/14 va tornar a Barcelona, on va romandre fins a la 15/16, per passar a jugar a l'Aix-en-Provence de la Lliga Francesa. Retornà al Palau Blaugrana a la temporada 2016/17 i vestint la samarreta blaugrana ha guanyat tots els títols, des de la Champions, la Superglobe i la Lliga Asobal, entre d´altres.

Segons explica Joan Saubich, «quan tenia 22 o 23 anys ja m'havia passat pel cap retirar-me, però va arribar la possibilitat de jugar al primer equip del Barça i ho vaig aprofitar». Ara ni es planteja seguir competint en segon pla, a nivell amateur. «Des de sempre he tingut clar que no ho deixaria amb 35 o 36 anys, perquè aleshores què faria? Ara tinc temps per preparar-me el futur professional després que ja hagi complert els objectius en el món de l'esport», va dir.