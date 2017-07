El Bordils B mantindrà la plaça a Primera Nacional

L'Handbol Bordils va rebre dimarts al vespre una magnífica notícia: la confirmació per part de la Federació Espanyola que el primer equip filial, que havia perdut la categoria a Primera Nacional, era repescat per evitar una descompensació del grup després que cap català pugés a Plata (hi van optar el Granollers B i el Sant Martí Adrianenc), i que només un (el Sant Vicenç) ho fes des de la Lliga Catalana. Com que el Bordils B va ser penúltim (va arribar a l'última jornada amb opcions de salvació però no la va poder aconseguir), la Federació els ha ofert la plaça a ells i, d'aquesta manera, el bloc que seguirà entrenant Carles Ramonet continuarà a la tercera categoria de l'handbol espanyol, just una per sota del Primer equip. A Primera Nacional, per tant, aquest curs hi tornarà a haver-hi dos gironins, el Sarrià i el Bordils B. El tercer equip dels blanc-i-verds, el C, competirà a Primera Catalana, divisió que va assolir gràcies a l'ascens del curs passat.

El coordinador Jesús Mach considera que el Bordils podrà seguir potenciant el seu treball amb la base gràcies a les categories assolides. Tenir equips a Plata, Primera Nacional i Primera Catalana "ens permetrà que aquells jugadors amb projecció i es puguin anar formant i vagin cremant etapes d'aprenentatge abans d'arribar al primer equip". En els propers dies està previst que la Federació Espanyola faci públic el calendari de la categoria, després que aquesta setmana ja s'anunciés el de Plata.