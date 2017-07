Àngel Mullera torna a la competició després de dos anys amb la intenció d'aconseguir la mínima per poder participar als Mundials de Londres i en el Campionat d'Espanya. La seva primera aparició serà a la seva localitat natal, Lloret de Mar, on el proper 16 de juliol participarà en el Meeting Gran Premi del Consell Comarcal de la Selva.



L'atleta ha anunciat en roda de premsa que torna a la competició professional d'alt nivell després de l'aturada de dos anys per haver-se negat a passar un control antidòping aleatori a casa seva a altes hores de la matinada. Després de recórrer, el lloretenc va desestimar perseguir la causa judicial per motius personals i econòmics.









De tornada (Àngel Mullera) from Clack! www.clack.es on Vimeo.