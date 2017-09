«L'Astou és molt competitiva, té un caràcter fort que ens va ajudar molt per pujar»

Astou Traoré torna a Fontajau. Què va pensar en saber-ho?

Em va fer recordar aquells temps. Ha passat bastant temps, però en sentir el nom de l'Astou fa que els records siguin més vius. Passaria amb qualsevol jugadora, però més amb una jugadora del seu carisma i caràcter competitiu.

Va ser important en la temporada de l'ascens, oi?

Sí. Ella i Geisa Oliveira eren dues jugadores molt lluitadores en el joc interior. Es recorda Astou perquè feia molts punts, però pel que més destaca és pel seu caràcter competitiu. Sempre vol guanyar, té un caràcter molt fort i acaba sent molt carismàtica per al grup.

Sorpresa que amb 36 anys estigui a un nivell tan alt?

No. Està clar que hi ha un part de capacitats físiques innates, però també aquell punt d'ambició i de caràcter per fer una bona carrera i guanyar diners amb l'esport sortint de països africans on ho tenen més complicat.

I cada cop jugant millor.

Ha crescut molt com a jugadora. Aprofita molt bé les seves virtuts i optimitza les mancances. Abans era només un quatre fals i, a poc a poc, va anar millorant els percentatges des de la línia de tres punts. És intel·ligent jugant.