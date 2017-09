Contador dispara al pal i Nibali retalla temps a Froome

L'austríac Stefan Denifl (Acqua Blue) va donar la sorpresa en imposar-se en solitari a la dura a pujada a Los Machuchos (Cantàbria), en un dia en què va brillar Alberto Contador i el britànic Chris Froome va mantenir el lideratge després de donar mostres de debilitat. Denifl? Sí, va guanyar aquest austríac de 29 anys gairebé sense palmarès, nascut a Innsbruck fa 29 anys, pertanyent a l'Acqua Blue, equip convidat a La Vuelta, aquell que es va quedar sense autobús a Almeria per culpa d'un piròman. Aquest corredor va estrenar el cim de Los Machucos, lloc que passa a l'imaginari de la ronda. L'altre heroi va ser Alberto Contador, que va perdre l'etapa per 28 segons. El de Pinto la va fer grossa. Va atacar a les parets de l'inèdit port càntabre, va deixar plantat Miguel Ángel López, el primer a saltar, i en una versió dels seus millors anys se'n va anar amb convicció a buscar la glòria.

El madrileny va superar a tots els grans de la general, per darrere en estampida per ficar temps a Froome, que patia a les rampes. El madrileny va mossegar 36 segons a López, Nibali i Zakarin, 50 a Kelderman i 1.18 a Chris Froome, que va passar un calvari i va obrir de pas l'aixeta per a l'esperança a uns quants candidats. Nibali, manté el somni de guanyar la general a 1.16, amb tela per tallar. Tercer es va mantenir Kelderman a 2.13, quart Zakarin a 2.25 i Contador apareix cinquè a 3.34, a 1.21 del podi. Llicència per somiar. Contador es va agafar a la fe. «Vaig veure flaquejar López i vaig arrencar. Sabia que ningú ho faria amb més convicció que jo. Qüestió de cap, cor i cames», va dir al cim després d'haver quedat segon rere el sorprenent Stefan Deniffl.