Iniesta contradiu Bartomeu i nega tenir encarrilada la seva renovació

El capità barcelonista Andrés Iniesta va negar ahir que hi hagi un principi d'acord per renovar el seu contracte amb l'entitat blaugrana, que finalitza el pròxim 30 de juny. Iniesta va ser preguntat respecte a això a la seva arribada a l'aeroport del Prat, després de jugar dimarts un partit amb la selecció espanyola davant Liechtenstein i que el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, anunciés en dues entrevistes que la renovació del manxec estava pròxima.

En l'entrevista publicada per Sport, Bartomeu va dir que la renovació estava «en fase avançada» i va recordar que té contracte en vigor: «L'Andrés ha de retirar-se al Barcelona». El president del Barça, en declaracions a Mundo Deportivo, va assegurar: «Ja tenim un principi d'acord per renovar i esperem concretar-lo en les pròximes setmanes». A més respecte a això, Bartomeu va aclarir: «La idea és que tingui un contracte indefinit on renovi automàticament any a any fins que ell cregui que pot retirar-se o canviar».

El president blaugrana es va mostrar convençut que l'anunci de la renovació d'Andrés Iniesta podria arribar aviat: «Al final, l'Andrés és un jugador com Leo, d'un sol club i referent pel seu compromís i fidelitat».



Rakitic torna amb molèsties

El migcampista croat Ivan Rakitic es va reincorporar ahir als entrenaments del Barça amb una petita sobrecàrrega muscular que li va impedir entrenar-se amb l'equip, per la qual cosa va fer treball en el gimnàs. A més de Rakitic, també va tornar ahir el porter Ter Stegen, després dels seus compromisos amb la selecció alemanya.