Les favorites passen a les semifinals en el CT Girona

Tita Torró contra l'olotina Júlia Payola i la blanena Maria Bassols davant Laura Pous. Les favorites no varen fallar ahir i les semifinals del quadre femení varen quedar definides ahir amb doble presència: Payola i Bassols. El quadre gran masculí es començarà a disputar avui amb la seguretat de la presència del veterà Albert Montañés que ahir no va haver de jugar el seu darrer partit de la prèvia per la retirada d'Enric Guaita.

Les principals caps de sèrie del quadre femení no varen tenir grans problemer per arribar a semifinals. En els dos primers partits, Tita Torró va clavar un doble 6-0 a Jordan Ortega, mentre que l'olotina Júlia Payola es va desfer de Nadja Bay per 6-4 i 6-4. Més entrada la tarda, Marina Bassols va eliminar Esther López (6-2 i 63) i Laura Pous a Nora Ayala per un doble 7-5

Pel que fa al quadre masculí, a banda de la confirmació d'Albert Montanñés, el saltenc Ferran Ventura va confirmar el seu bon torneig. Si dimecres Ventura havia eliminat el tennista del CT Girona, Dino Callone, recent campió català màster, ahir va superar Alberto Nieto pel matí i a Pol Vaquero per la tarda.

Nikita Tatyanin també va accedir ahir al quadre gran desfent-se de Pol Feixas per 6-2 i 6-3 (pel matí havia eliminat Jordi Fàbregas); igual que Jeremias Lima que va deixar fora Mateo García en el torn de matí i Arnau Rodríguez en el de tarda.