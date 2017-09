L'Olot jugarà al camp del Múrcia la tercera eliminatòria de la Copa del Rei

No ha tingut sort l'equip garrotxí en el sorteig de la tercera eliminatòria de la Copa del Rei. Els de Martín Posse jugaran, en principi el proper 20 de setembre, a la Nueva Condomina contra el Reial Múrcia, equip també de Segona Divisió B. Els murcians eren un dels pitjors rivals que podia tocar a l'Olot que, a més, jugarà l'eliminatòria fora de casa. Jugadors coneguts a la província de Girona com Víctor Curto, Salva Chamorro o altres amb tanta experiència com Biel Ribas, Orfila, Álex Ortiz o Fran Carnicer conformen la plantilla pels murcians, que de ben segur lluitarà per pujar a Segona Divisió.

No obstant, l'Olot viatjarà a Múrcia conscient que és l'últim pas abans de jugar contra un equip de Primera i fer història a la competició. L'equip exempt de jugar aquesta tercera eleiminatòria i, per tant, ja sap que rebrà un equip de primer nivell, és el Lleida Esportiu.