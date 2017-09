Un derbi carregat d'al·licients

El derbi entre Barcelona i Espanyol, que es disputarà aquest vespre al Camp Nou (20.45 h), reuneix tots els al·licients, des de la possible estrena d'Ousmane Dembelé, el fitxatge més car de la història dels blaugrana, o la possibilitat que els blanc-i-blaus tornin a assaltar l'estadi blaugrana, cosa que no passa des del 2009. Tot això amanit amb els partits de classificació del Mundial disputats que han deixat al Barça pràcticament sense efectius per preparar el duel. De fet, els dos últims a arribar, l'uruguaià Luis Suárez i el brasiler Paulinho, només van participar en un entrenament.

Ernesto Valverde està pendent d'Ivan Rakitic, que va tornar amb lleus problemes físics després de jugar amb Croàcia, i de Luis Suárez, que fa preveure que començarà el partit des de la banqueta. També Arda Turan s'ha incorporat amb molèsties i serà baixa confirmada pels metges. Així, els dubtes en l'alineació podrien centrar-se al mig del camp i a la davantera. El partit també servirà de termòmetre per avaluar la temperatura del soci barcelonista davant la moció de censura que planteja Agustí Benedito contra la directiva de Josep Maria Bartomeu. Serà el primer dia que s'instal·laran taules per a la recollida de firmes per plantejar el vot de censura.

L'Espanyol, de la seva banda, arriba al derbi recelós del suposat moment delicat del Barça, amb polèmiques institucionals després del tancament de mercat, i disposat a trencar una ratxa al Camp Nou de vuit anys i mig sense puntuar. Els de Quique Sánchez Flores han signat fins ara un punt de sis possibles en els dos primers partits de Lliga. El vestidor assumeix que una victòria en el derbi suposaria una injecció anímica important, tant per al grup com per als seus aficionats. Diego López torna a la llista mentre que els últims a arribar, Dídac Vilà i Sergi Darder, també hi són.