Gil Muntadas és baixa per al partit del Figueres contra el Vilassar

Venia sent el gran protagonisme del conjunt unionista les últimes dues jornades però avui Gil Muntadas no podrà estar amb el Figueres per una ruptura a l'isquiotibial que, a falta de proves mèdiques, el podria deixar fora de combat com a mínim dues o tres setmanes. «Està clar que és una baixa important perquè estava jugant molt bé, però ens hem de sobreposar a les baixes i demostrar que tenim fons d'armari i que podem guanyar qualsevol rival», assegurava l'entrenador, Narcís Pèlach Chicho, que tampoc podrà comptar amb els lesionats Payán, Pons, Ferrón i Aleix Feixas. Amb la missió d'aconseguir la tercera victòria consecutiva, els unionistes arriben amb molta confiança al partit d'aquesta tarda contra el Vilassar de Mar (18.30 h), equip que ha perdut els tres primers duels de lliga. «Ha jugat contra equips com el Prat i l'Hospitalet, que estaran a dalt. Tenen millor equip que la temporada passada, són alegres i amb molt talent en atac», avisava el tècnic de la Unió.

Pimentel i Pep Chavarria poden ser les principals novetats a l'onze d'un Chicho que, per superar el conjunt maresmenc, destaca que el seu equip «ha de mantenir la mateixa solidesa defensiva i mostrar un bon nivell en atac».