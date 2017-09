El Lloret i el Farners busquen els primers punts de la temporada

Després de perdre al camp del Cardedeu a la primera jornada (2-1), el Farners vol aconseguir els primers punts a Primera Catalana, a Santa Coloma, contra un rival molt exigent com és el Júpiter (18 h). El Lloret, que també va perdre a la primera jornada, debutarà a casa aquest curs contra el Can Vidalet (19 h), un equip recentment ascendit a la categoria. Els d'Edu Urdiales volen millorar la imatge per aconseguir els tres punts. D'altra banda, el Llagostera B, que ja té tres punts, torna a jugar a casa per segona jornada seguida, avui contra el Castellar (16 h).