L'Uni es marca el repte d'arribar als 1.500 abonats

A les portes de començar una temporada que novament promet emocions fortes, l'Spar Citylift Girona va presentar ahir la nova campanya d'abonaments per la temporada 2017-2018. En l'acte hi havia el director general de l'entitat, Xavier Fernández, que va assegurar que «el club està creixent molt», recalcant que «sobretot ho fa en aspectes esportius i socials». Actualment l'Uni té 1.350 socis i amb aquesta campanya es vol arribar als 1.500.



Les principals novetats per aquest any són l'abonament infantil (de 4 a 14 anys, 15 euros per carnet) i el pack familiar (2 adults i 2 infants, 120 euros), que ja es poden adquirir a través de la pàgina web del club i a les oficines de l'entitat. A l'acte de presentació també hi havia representats dels quatre principals patrocinadors, els quals tots ells es van mostrar «molt satisfets» per seguir vinculats amb l'Uni.



L'abonament general per tota la temporada costa 65 euros, mentre que el jove té un preu de 50 euros. Els que ja són socis poden renovar el seu compromís també a través de la pàgina web.



La nova samarreta veu la llum

En el mateix acte on es van presentar els nous abonaments per aquesta temporada, també es van poder veure les equipacions que lluïran enguany les jugadores entrenades per Èric Surís . La primera samarreta seguirà amb la tònica de les ratlles horitzontals de color negre i vermell, on s'afegeix el blanc, que serà el color predominant a la segona indumentària.