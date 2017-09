La sort gira l'esquena a l'Olot al sorteig de la Copa del Rei

No va tenir la fortuna que esperava el conjunt olotí en el sorteig de la tercera eliminatòria de la Copa del Rei que es va fer ahir a la seu de la Federació Espanyola de Futbol a Las Rozas, Madrid. El rival de l'Olot en aquesta ronda serà el Reial Múrcia, equip que milita al grup quart de Segona Divisió B i que compta amb factors com el pressupost, la plantilla o l'estadi que el converteixen en un dels rivals més potents que hagi pogut tocar a l'entitat garrotxina.

El principal desig de l'equip entrenat per Martín Posse era quedar exempt de jugar aquesta eliminatòria. Aquesta sort, que va tocar al Lleida Esportiu, donava accés directament als setzens de final, on els equips que es classifiquin superant aquesta tercera eliminatòria jugaran contra un equip de Primera Divisió que aquesta temporada disputi competició europea. Un peix gros. I és per això que quedar exempt era la millor solució per a un Olot que, si no tenia aquesta sort, tenia clar quins eren els desitjos en el sorteig. «Parlant amb l'entrenador el que volíem era que, toqués el rival que ens toqués, el partit el juguéssim a casa per no haver de fer un viatge tan llarg com el que ens tocarà fer», declarava Sergi Raset, secretari tècnic.

La Copa del Rei és una competició que il·lusiona, més quan s'arriben a aquestes alçades, però que pot condicionar l'equip a la lliga i més, com ha passat al conjunt garrotxí, si ha de disputar dues pròrrogues com les jugades contra l'Olímpic de Xàtiva i l'Alcoià. És un valor afegit, possible també en el partit a la Nueva Condomina de Múrcia que, si no hi ha cap canvi, es disputarà el dimecres 20 de setembre. Són 680 els quilòmetres que separen Olot de l'estadi del conjunt murcià i aquest és el fet que més preocupa al club, que, al mateix temps, també és conscient de la dificultat del partit pel rival i els jugadors que té a la plantilla. «El Múrcia té un pressupost molt alt i molt bons jugadors, no serà gens fàcil. És un estadi molt gran, amb molta capacitat i tenen un equip molt poderós», recalcava Raset, que per contra afirmava que «és una bona plaça perquè els nostres jugadors puguin demostrar el seu potencial, estic segur que competirem».

Homes com Biel Ribas, Víctor Curto, Orfila o Salva Chamorro són alguns dels futbolistes d'un Múrcia que vol recuperar, com més aviat millor, la seva presència al futbol professional.



Dues fitxes, zero presses

Amb la competició ja ben avançada l'Olot no ha donat per tancada la plantilla. Encara té dues fitxes sub-23 disponibles i estan pendents del mercat per completar la plantilla, però Sergi Raset té clar que «no fitxarem per fitxar».

Els olotins poden incorporar jugadors lliures, però també estaran pendents al mercat d'hivern. «Ha de ser un jugador interessant i que encaixi amb el perfil que busquem. Si ho trobem, ho valorarem», va dir Raset.