Viñales: «S'ha de sortir, com a màxim, quart»

Maverick Viñales, pilot rosinc de Yamaha, va tancar ahir la primera jornada dels entrenaments lliures del Gran Premi de San Marino en segon lloc, per darrere l'italià Danilo Petrucci. «S'ha de seguir treballant per tenir un bon ritme i una bona moto, per després classificar-se en primera línia de la graella o quart, com a màxim», va declarar un cop acabada la sessió.