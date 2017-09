Viñales suma la seva quarta «pole» de l'any

El pilot català Maverick Viñales (Yamaha) ha aconseguit aquest dissabte la pole, número 500 per al motociclisme espanyol, per a la cursa de MotoGP al Gran Premi de San Marino, per davant del líder del Mundial, l'italià Andrea Dovizioso (Ducati), i del també espanyol Marc Márquez (Repsol Honda).

D'aquesta manera, el de Roses aconsegueix la seva quarta primera posició de graella de la temporada i la quinzena en el Campionat del Món, una plaça de privilegi des de la qual tractarà d'acostar-se al capdavant del Mundial.