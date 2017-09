El Bordils estrena a Alacant el seu cinquè curs consecutiu jugant a Plata

El Bordils enceta, aquest migdia (12.30) la seva cinquena campanya a Divisió d'Honor Plata, una temporada que ha d'iniciar un nou cicle en el club després que Sergi Catarain n'hagi agafat les regnes. Durant tot el mes d'agost els gironins s'han estat preparant i, avui, hauran de començar a posar a la pista tot allò que Catarain els ha volgut inculcar.

Per il·lusió i ganes no serà, la plantilla ha anat canviant, algunes peces importants han marxat aquesta pretemporada, però els detalls deixats per l'equip, la seva implicació i la pinya que fan els jugadors fan que les sensacions abans de començar els partits de debó siguin molt bones.

La pretemporada dels gironins ha estat rodona, amb un ple de victòries i, sobretot, unes sensacions d'unitat i grup que engresquen. Això sí, el Bordils segueix amb la mateixa filosofia i mentalitat que el primer dia. Si fa cinc anys afrontar una temporada a Plata era un somni i jugaven amb la voluntat de disfrutar d'aquest somni, cinc anys més tard la il·lusió segueix essent la mateixa i tenen clar fins on poden arribar.

El rival ja adverteix Catarain que «és una incògnita». L'Agustinos d'Alacant acaba d'arribar a Divisió d'Honor Plata i l'única referència que en té l'equip «és un amistós que van jugar amb el Benidorm, d'Asobal, aquesta pretemporada», amb la qual cosa és complicat que «l'equip es faci una idea del que ens trobarem». De tota manera, Catarain indica que «seguirem jugant com ho hem fet sempre, defenses fortes i atacs dinàmics». Per estrenar-se a Plata, l'Agustinos ha fitxat molt aquest estiu. Entre les cares noves, dos gironins: Natan Suárez, incorporat del Sarrià, i el fornellec Didac Villar. L'horari, poc habitual, ha fet que els jugadors es desplacessin ahir fins a Alacant i realitzessin l'últim entrenament a les instal·lacions de l'hotel.



Il·lusionat per l'estrena

El tècnic del Bordils, Sergi Catarain, a més, es va mostrar amb ganes que «la competició comenci». «Tenim ganes però estem molt tranquils, tal com hem anat treballant aquesta pretemporada i com ens han anat sortint els amistosos comencem amb molta tranquil·litat» va voler remarcar.

Com a tècnic creu que «estaré molt tranquil, amb els nervis propis d'un partit, però veient com ens ha anat la pretemporada ja tinc ganes que comenci tot».

Catarain, però, no podrà comptar per l'estrena a Plata amb els lesionats Gerard Farrerons (que fins a principis d'octubre no en tindran un diagnòstic clar ni quin tractament caldra fer), Uri Márquez i Xavi Montero, però aquests dos darrers ja podrien començar a jugar la propera jornada.