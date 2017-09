Leo Messi decanta el derbi amb tres gols

Tres gols de Leo Messi i dos gols de Gerard Piqué i Luis Suárez van ventilar el derbi contra l'Espanyol (5-0) i van col·locar el Barcelona, que ahir va tornar a aprofitar una nova ensopegada del Reial Madrid al Bernabéu (1-1, amb el Llevant), líder de la lliga. Sota el paraigües de Messi, el nou Barça d'Ernesto Valverde va guanyant temps mentre es troba a si mateix. Ahir, amb el debut de Dembélé en la segona meitat, va donar un passet més i es va emportar merescudament un duel que va dominar des de l'inici.

Va sortir el Barça a mossegar a dalt des del primer minut, però sense aconseguir inquietar Pau López. Va haver de ser Luis Suárez, en un llançament de falta, qui posés a prova el porter gironí, que la va aturar sense esforç. Valverde va tornar a apostar pel 4-3-3, aquest cop amb Deulofeu per la dreta, Luis Suárez per l'esquerra i Messi de nou com a fals «9», un recurs amb el qual està traient partit, i de quina manera, a tot el talent del crac de Rosario.

Amb Messi liderant per enèsima vegada l'atac blaugrana, el Barcelona va solucionar una primera part que va controlar bé, però en la qual no van abundar les ocasions de gol. L'argentí va inaugurar el marcador, després de rebre, al cor de l'àrea, una passada de Rakitic, obrir-se pas entre Hermoso i David López amb un regat sec i enviar un obús per tot l'escaire. Un golàs, en fora de joc, que va arribar en el minut 26.

Messi li tornaria el regal a Rakitic poc després, en una combinació entre tots dos que va acabar amb un xut col·locat del croat i una gran estirada de Pau López.

Passada la mitja hora, arribaria el segon de l'argentí. Aquesta vegada, el seu soci va ser Jordi Alba, que va combinar amb el davanter en una contra que Messi va convertir en el 2-0 després d'avançar-se a Aaron per rematar al fons de la xarxa des del primer pal.

El segon gol local va espavilar l'Espanyol, que fins llavors havia intentat, sense èxit, acostar-se a la porteria defensada per Ter Stegen. L'equip de Sánchez Flores es replegava bé i intentava pressionar la sortida del conjunt local, però quan aconseguia la possessió, la pilota li durava un sospir.

Només algun detall de qualitat de Leo Baptistão i Piatti obligava a prendre major atenció a la defensa blaugrana. Així i tot, els blanc i blaus van estar a punt d'escurçar distàncies en l'única ocasió que van tenir en el primer temps. El mateix Piatti rematava una pilota morta dins l'àrea que s'estavellava al pal esquerre de Ter Stegen, tres minuts abans d'arribar al descans. També Piatti tindria la segona de l'Espanyol a l'inici de la segona part, quan va intentar d'aprofitar una errada en el rebuig de Jordi Alba per sorprendre Ter Stegen amb una vaselina que marxava fora. Abans, Luis Suárez havia rematat, d'esperó, una assistència d'Alba després d'una gran jugada de Deulofeu, però l'esfèric es va estavellar contra Pau López. Un xut desviat de Messi i una assistència de l'argentí a Busquets que, forçat, rematava alt, confirmaven que el segon temps apareixia molt més animat que el primer. Umtiti treia, amb Ter Stegen ja batut, un xut de Leonardo Carrilho Baptistao a l'hora de joc.

Però el partit es va acabar definitivament quan Messi va combinar amb Suárez i Alba abans de rematar ell mateix el tercer. A la recta final, un cop de cap de Piqué a la sortida d'un córner i un gol a la contra de Suárez després de rebre una assistència del debutant Dembélé –va jugar els últims vint minuts– van arrodonir la golejada blaugrana.