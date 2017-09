L'Olot aparca la Copa i se centra en el filial del SaragossA

En una setmana on els olotins han confirmat l'accés a la tercera eliminatòria de la Copa del Rei, on es veuran les cares amb el Reial Múrcia el proper 20 de setembre, l'equip de Martín Posse ha de canviar el xip i centrar-se en el competició domèstica. Aquesta tarda (18 h) reben la visita del filial del Saragossa, que arriba a la Garrotxa després d'encaixar una derrota dolorosa a casa contra l'Elx (0-4). Recent ascendit, com també és el cas de l'Olot, els aragonesos voldran fer la guitza al conjunt olotí, que afronta el duel després d'encaixar dues derrotes consecutives, contra Sabadell i Badalona respectivament, i no es poden permetre el luxe d'ensopegar per tercera jornada seguida. «Hem d'estar molt centrats, sabem que no serà fàcil perquè juguem contra un rival amb jugadors molt joves i perillosos», destacava el tècnic dels olotins, que va subratllar que «serà un partit on s'haurà de córrer molt».

Dembo, per lesió, és l'única baixa confirmada, mentre que Nacho Pérez i Yeray Sabariego seran dubte fins a última hora per molèsties físiques. Posse, com ha fet els últims partits, podria tornar a fer rotacions.